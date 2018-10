Alessandra Zucchero nell’ex Convento Santa Chiara presenta il nuovo disco Generation

BRINDISI – L’artista brindisina Alessandra Zucchero in arte Alea farà rivivere l’ex Convento di Santa Chiara di Brindisi con la sua voce particolare e con i brani che non vede l’ora di condividere con la sua città. Sabato 3 novembre alle ore 21:30 presenterà il suo nuovo disco Generation, uscito il 15 ottobre.

Alea, classe ’87, è figlia d’arte di un conosciutissimo Franco Zucchero che Brindisi ha già abbracciato come cantante e che oggi lo accoglie anche nelle vesti di uno dei due clown di Tindilo che con le sue battute satiriche fa ridere e riflettere il pubblico.

La passione di Alessandra per la musica ha inizio da quanto lei ancora molto piccola comincia a prendere confidenza con gli strumenti di quello che un domani sarebbe stato il suo lavoro. La sua insegnante ormai da una vita è Elisabetta Guido che continua a essere la sua più grande critica. Diversi sono stati i concorsi canori ai quali ha partecipato, ma tra le esperienze che più l’hanno formata, la cantante ricorda l’Oscar tv premio regia televisiva che vinse nel 2015 e quando, affiancata da altri artisti, fu parte della band ufficiale di Casa Sanremo, Casa Tecno e Casa Miss Italia. In queste occasioni ha potuto conoscere tantissimi personaggi noti della canzone italiana, tra questi il nome del suo idolo Massimo Ranieri, che lei sognava di conoscere fin da bambina.

“Ed è proprio in quest’ultima occasione che ho legato con tre degli artisti con cui ho avuto l’onore di lavorare – spiega Alessandra – e con loro ho continuato a mantenere sia un buon rapporto d’amicizia sia un rapporto di carattere professionale che ci ha spinto pian piano a produrre questo secondo disco.” I tre ragazzi che si sono uniti a lei per la creazione di Generation si fanno chiamare the Sit. La cantante brindisina aveva prodotto nel 2016 un primo disco intitolato Spleenless, affidando le sue canzoni all’arrangiatore Pasquale Carrieri, il quale insieme ad alcuni eccezionali musicisti ha reso completo il primo disco.

“Questo secondo disco ha avuto un sapore diverso – spiega la figlia d’arte – io ho pensato le canzoni, ma poi le ho rivoluzionate e riviste molte e molte volte con i the Sit personalizzandole e integrandole sempre più. – continua l’artista – In questo disco mi sento molto cresciuta professionalmente, sento di aver fatto un salto.”

Generation viene prodotto in agosto grazie alla vincita di un bando “Puglia Sounds Record 2018” Regione Puglia – FSC 2014\2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro. “Il titolo del disco è stato dato in modo provvisorio immediatamente, poi ho pensato che intitolare un disco Generation potesse essere un po’ presuntuoso – ammette Alessandra Zucchero – ma invece no. Era il titolo più indicato, perché parlo di tutto ciò che segna e ha segnato la mia generazione. La generazione Y, tecnologia all’avanguardia, l’incontro di popoli, ma anche un forte