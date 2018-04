Alla guida senza aver mai conseguito la patente, cerca di sottrarsi ai controlli, 18enne nei guai

BRINDISI- Alla guida senza mai aver conseguito la patente, tenta di sottrarsi all’alt, nei guai 18enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 18enne del luogo. Il giovane, privo della patente di guida perché mai conseguita, è stato intercettato mentre conduceva ad alta velocità, in via Brin del capoluogo, l’autovettura di sua proprietà. Quando lo hanno visto sfrecciare, i Carabinieri, che erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale, gli hanno intimato l’alt, invano giacché il provetto pilota ometteva di fermarsi continuando la folle corsa in pieno centro abitato. Il ragazzo, tuttavia, dopo un breve inseguimento, veniva raggiunto e bloccato. Successivi accertamenti hanno evidenziato anche l’assenza della copertura assicurativa del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro. Nel corso della perquisizione veicolare cui nel contesto è stato sottoposto, il giovane veniva poi trovato in possesso anche di due coltelli, entrambi con lame lunghe oltre 20 cm, sequestrati anch’essi.

