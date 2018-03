Amministrative: parte la campagna elettorale dei 5Stelle, oggi parlamentari in piazza

BRINDISI – Parte la campagna elettorale per le amministrative di Brindisi. Ancora non c’è il nome del candidato sindaco, ma i 5Stelle non vogliono disperdere quel 51 per cento conquistato per le politiche nel capoluogo. Oggi alle ore 19:00 in piazza Della Vittoria i portavoce neoeletti in parlamento Anna Macina, Patty L’Abbate e Valentina Palmisano incontreranno i cittadini. Il M5S diventa il primo “partito” in Puglia- si legge in una nota diffusa dal movimento – ma soprattutto a Brindisi più di 1 cittadino su 2 ha votato M5S. Un risultato storico che conferma la forza del programma, delle idee e delle scelte del Movimento. Siamo ormai alle porte del cambiamento anche per il nostro Comune e ogni piccola goccia, frutto del contributo di ognuno, potrà portare a grandi risultati”.

Intanto si attende la decisione dello staff sulla lista da accreditare per le prossime amministrative. Sono due le liste presentate: quella dell’avvocato Fabio Leoci, e quella dell’avvocato Gianluca Serra. Più di qualcuno nel movimento è convinto che passerà quella del secondo.

BrindisiOggi