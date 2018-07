“Architetture di Puglia #Exhibition 2018” , convegno dell’ordine degli architetti

MESAGNE- E’ iniziato il conto alla rovescia. L’ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi è pronto all’appuntamento di sabato 28 luglio, la mostra- convegno “Architetture di Puglia #Exhibition 2018” che si terrà, dalle 16.00 alle 21.00, nel Castello Normanno Svevo di Mesagne a conclusione del percorso avviato con la “Call for Projects 2018” dedicata ai professionisti pugliesi. In 40 hanno risposto “presente”, in 20 sono stati selezionati, ma sabato ci sarà posto per tutti i partecipanti che avranno modo di esporre ed illustrare i lavori prodotti per raccontare l’architettura di qualità in Puglia.

Al convegno, dopo i saluti istituzionali, interverranno Serena Liliana Chiarelli, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.C.C. di Brindisi, Massimo Prontera, Presidente della Federazione degli Architetti P.C.C. di Puglia, Massimo Crusi, Tesoriere del C.N.A.P.P.C., Anna Maria Curcuruto, già assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica e Luigi Prestinenza Puglisi, noto saggista, critico e storico dell’architettura.

“Quello che colpisce è soprattutto un’ attenzione che c’è da parte di molti progettisti al contesto, cioè saper lavorare con i materiali locali, saper entrare in sintonia con l’ambiente senza essere, allo stesso tempo, mimetici o banali – ha dichiarato Luigi Prestinenza Puglisi alla vigilia del convegno- perché spesso il prezzo che si paga ad un rapporto con l’ambiente è quello di nascondersi, quello di ricorrere a forme ormai inflazionate della tradizione e quindi a scapito dell’innovazione. Mi sembra, invece, che molti di questi progetti riescano ad essere contemporanei, innovativi intelligenti e, nello stesso tempo, attenti al contesto nel quale si collocano, con un occhio all’ecologia, alla qualità dei materiali, alla qualità della vita. Mi sembra che ci sia un panorama positivo. Togliamo agli architetti la brutta nomea di essere cementificatori- ha concluso il noto critico- e mettiamogliene un’altra che è quella di essere miglioratori dell’ambiente urbano”

L’iniziativa, supportata dalla Prefettura di Brindisi, è patrocinata dal Comune di Mesagne, dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia.

BrindisiOggi