In arrivo venti di burrasca, scatta l’allerta meteo

BRINDISI- Maltempo in arrivo, venti di burrasca porteranno via il caldo delle ultime ore, scatta l’allerta meteo. Venti occidentali che rendono instabile il clima . Dalle prime ore di domani 4 gennaio e per le successive 12 ore, i venti da forti potranno diventare burrascosi, con raffiche fino a 100 km/h, sui mari di ponente nelle Isole, nel canale d’Otranto e sul Mar Ionio. Saranno agitati o molto agitati i mari a ovest della Penisola e il Mar Ionio. Il servizio di protezione civile segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la regione Puglia. si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento