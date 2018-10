SAN DONACI – Trovato in possesso di otto paia di scarpe contraffatte, denunciato. I carabinieri della stazione di San Donaci hanno deferito in stato di libertà un cittadino originario della Campania per il reato di contraffazione. L’uomo controllato in via Mesagne alla guida della sua autovettura è stato trovato in possesso di otto paia di scarpe di varie marche contraffatte che sono state sottoposte a sequestro.

BrindisiOggi