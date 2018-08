Contributi per libri di testo, da lunedì il Comune a disposizione per le domande online

BRINDISI – Beneficiari contributo per libri di testo, il Comune di Brindisi garantisce il servizio. Il vice sindaco, Rita Ortenzia De Vito, con delega alle Politiche Educative, a partire da lunedì 27 agosto e fino al 20 settembre, gli uffici del vicesindaco, siti al 1^ piano di piazza Matteotti 1, dalle ore 10 alle ore 13, potranno accogliere le famiglie di studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, residenti nel comune di Brindisi che, per l’anno scolastico 2018/2019, sono potenzialmente beneficiari del contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

Un servizio che per il prossimo anno scolastico la Regione Puglia ha informatizzato attraverso il portale www.sistema.puglia.it, alla sezione Bandi in corso, link diretto: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto, il cui iter di accesso risulta impegnativo per le famiglie che non hanno particolare dimistichezza con i sistemi informatici o non possono avere accesso per assenza di strumentazione adeguata. Infatti la procedura prevede la registrazione nominativa del potenziale beneficiario sul portale prima di avviare la compilazione del modulo di domanda allegata sullo stesso, che dovrà essere stampata, compilata, scansionata, caricata, contestualmente ad una serie di altre operazioni richieste.

Fino al decorso anno scolastico erano le scuole che provvedevano a richiedere alle famiglie beneficiarie per reddito, le domande “in formato cartaceo” compilate le quali, successivamente, venivano inviate all’ufficio competente del Comune per le operazioni di rito.

Con questa nuova procedura il rischio è che molte famiglie, per mancanza di supporto e una concreta guida informativa, siano precluse all’accesso al beneficio, pur in possesso dei requisiti, dal momento che le scuole, in autonomia, potranno decidere di dare loro un aiuto senza alcun obbligo.

Con tale iniziativa il Comune vuole offrire un servizio utile ai cittadini nell’ottica di una “politica dal basso” che, accanto alla progettualità a media e lunga scadenza di sviluppo e implementazione della qualità della vita in città, sia attenta ai bisogni dei cittadini nell’immediato della quotidianità, consapevole che il sacrificio dell’Amministrazione Comunale, data la carenza di organico e il periodo di ferie che investe ancora molte unità di personale, rappresenti un importante aiuto alle famiglie in difficoltà; in tal modo, potranno garantire la dotazione libraria ai propri figli.

Requisito per accedere al beneficio è che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non sia superiore ad € 10.632,94.

Poichè il sistema informatico di acquisizione delle istanze acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati INPS è necessario che al momento della presentazione dell’istanza per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida .

All’indirizzo: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto è possibile scaricare la guida operativa “Iter Procedurale” che fornisce le indicazioni su come procedere operativamente per la compilazione e l’inoltro della domanda .

Per la predisposizione della domanda è necessario munirsi di copia della attestazione ISEE in corso di validità e di un valido documento di identità; inoltre fornire il nome esatto della scuola, la classe e sezione frequentata nonché il proprio indirizzo e-mail ed il numero di cellulare. Il vicesindaco ringrazia le signore Giovanna Labruna e Mina Tedesco per essersi rese disponibili a garantire il servizio.

