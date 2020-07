Covid, tredici nuovi casi di contagio in Puglia, zero in provincia di Brindisi

BRINDISI- Covid, oggi in Puglia 13 nuovi casi di contagio, zero in provincia di Brindisi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 24 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1901 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 13 casi positivi : 6 nella provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce. E’ stato registrato un solo decesso, nella provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 225690 test. 3962 sono i pazienti guariti. 67 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4578 così suddivisi: 1.500 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 670 nella Provincia di Brindisi; 1178 nella Provincia di Foggia; 537 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.In relazione al focolaio in provincia di Foggia il direttore della Asl Vito Piazzolla dichiara:

“Un focolaio di COVID-19 è stato accertato in un comune della provincia di Foggia. Al momento risultano positive 5 persone. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Foggia si è immediatamente attivato per ricostruire la catena dei contatti ponendo in isolamento domiciliare circa 60 persone. È in corso l’esecuzione dei tamponi, una parte dei quali ha già dato esito negativo. Su tutte le persone interessate è stata attivata la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali e regionali che consentirà di monitorarle giornalmente a domicilio. Al momento, sia le persone positive che i contatti sono asintomatici”.

Con riferimento ai casi positivi della provincia di Lecce il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo dichiara: “Allo stato attuale nella provincia di Lecce, ai 5 casi d’importazione da Paesi extracomunitari si aggiunge un focolaio di 7 casi sviluppati attorno ad un sanitario attualmente ricoverato. I nuovi casi positivi erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice. A seguito delle nuove positività il Servizio di Igiene Pubblica ha esteso l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e circoscrivere il focolaio”.

