D’Alema domenica a Mesagne

MESAGNE- D’Alema domani a Mesagne, il candidato di Liberi e Uguali in piena campagna elettorale in Puglia. Alla manifestazione prenderà parte Valentina Carella, candidata nel collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 12. La manifestazione si terrà domenica 18 febbraio, alle ore 11 all’auditorium del castello.

Saranno presenti anche Irene Strazzeri, candidata nel collegio uninominale del Senato, e Rosanna Cavallo, candidata nel collegio plurinominale del Senato.

“Si tratta di un’altra irripetibile occasione – ha affermato Valentina Carella – che ci viene offerta da questa campagna elettorale per entrare a stretto contatto con gli elettori. In questi giorni molte cose stanno cambiando, la gente si sta finalmente rendendo conto che non basta criminalizzare gli avversari politici per conquistare voti. Occorre portare avanti una proposta politica seria e credibile che contempli gli effettivi bisogni dei cittadini. Ma questa è anche un’occasione – ha concluso Carella – per lanciare un messaggio positivo: la sinistra di questo Paese è viva. Ha solo bisogno di uomini e donne capaci di spendersi per il bene comune. E Liberi e Uguali ha composto le liste proprio in questa direzione”.