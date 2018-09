Domenica e libri, Mino Pica presenta il suo ultimo libro alla Caffetteria del Nervegna

BRINDISI – Domenica e libri. La “Caffetteria letteraria Nervegna” di Brindisi domenica 16 settembre, con inizio alle ore 19 e 30, ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Mino Pica, “Quando arriva domenica” (Musicaos Editore).

Nell’ambito della rassegna del Comune di Brindisi, “La Bella Stagione – Brindisi d’Estate 2018”, quella con Mino Pica sarà la terza tappa letteraria del ricco programma di appuntamenti letterari organizzati dalla nuova caffetteria, che si trova all’interno del cinquecentesco palazzo che custodisce il capitello originale delle colonne romane. A dialogare con l’autore Francesca Romana Intiglietta.

“Quando arriva domenica” è il quarto libro pubblicato dallo scrittore brindisino che continua il suo viaggio narrativo con un’opera incentrata sulla riflessione e sul cambiamento di prospettiva delle cose. Quello che viene chiesto, al lettore di quest’opera, è la volontà di recuperare la poesia di ogni giorno, che si è nascosta per non cedere all’insensatezza della realtà. Un invito a una partecipazione sociale che inizia, anzitutto, da una partecipazione col proprio sé, recuperato, riappropriato, dalle sensazioni e dal gusto di ciò che proviamo, quotidianamente. Per compiere questo viaggio, tuttavia, bisogna essere capaci di osservare e mettere alla berlina tutte le falsità che affollano la nostra esistenza, assumersi il compito di svelare ciò che è falso, nel lavoro, nella musica, nei rapporti sociali, andando al di là dei ruoli che ciascuno di noi accetta per acquietarsi e procedere sui binari della propria vita, senza pensare.

“Viene fuori un libello leggero equidistante da saggio, antologia di racconti e pamphlet. La scelta dell’autore appare perfettamente coerente col suo percorso e coi suoi precedenti lavori, in cui ad avere un ruolo di primo piano erano lo sperimentalismo e la contaminazione dell’espressione. Quello che colpisce di Mino Pica è proprio questo, ovvero la capacità di unire prosa e poesia, riflessioni sull’oggi a visioni personali” (Mangialibri).

Nato a Brindisi nel 1982, Mino Pica nel 2008 pubblica “L’attesa dell’attesa” (Giovane Holden Edizioni). Citato fra gli scrittori pugliesi del volume “Letteratura del Novecento in Puglia” (Catalano, Progedit), nel 2011 pubblica “Cucina Interiore” con Lupo Editore. Nello stesso anno partecipa alla scrittura di “Via Maestra” (Hobos Edizioni). Nel 2013 pubblica “Hotel” (Lupo Ed.). Nel 2014 l’ebook “Otto tracce e mezzo” (Amazon). Appartiene alla corrente “le Poetèmodi”.

Carmelo Kalashnikov, illustratore e rock poster artist, è l’autore della copertina: in grado di riassumere l’essenza del libro nell’immagine di forme e bellezza, sempre a nostra disposizione, a cui spetta dare peso e senso. Una piccola particolarità del libro è inoltre rappresentata dalla prefazione, affidata a Salvatore Carrasca (le Poetemodi) che, con la sua poesia “Ad un’anima affranta”, accoglie il lettore.

BrindisiOggi