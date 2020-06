SAN VITO DEI NORMANNI- Fermato con un coltello ed un bastone, denunciato un 53enne. Un 53enne di Mesagne, è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere dai Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni. Il 53enne, controllato alla guida della sua autovettura, è stato trovato in possesso di un bastone in legno e di un coltello a serramanico con lama lunga di cm 9, occultato sotto il sedile lato guida. Nell’ambito degli stessi controlli è stato denunciato un 49enne di San Vito dei Normanni, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psico-fisica. Quest’ultimo, alla guida di un’autovettura, a seguito di sinistro stradale, si è rifiutato di sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari al fine di accertare l’uso di sostanze stupefacenti, la patente di guida è stata ritirata. Segnalate all’Autorità Amministrativa cinque persone, per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel complesso, i Carabinieri hanno eseguito 2 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 82 persone, controllato 45 autoveicoli. Sono state anche controllate 6 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.