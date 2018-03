Festa della donna, dolci e mimose in distribuzione per strada, nel centro commerciale e al mercato

BRINDISI-La Festa della donna diventa più dolce con una iniziativa organizzata dal centro commerciale Le Colonne Shopping Centre di Brindisi, dall’associazione Puglia Insieme si Può e Caffè Continental. In occasione della Festa della Donna, il prossimo otto marzo, saranno distribuiti ramoscelli di mimosa, fra le vie del centro cittadino e del mercato settimanale del quartiere Sant’Elia. Alle donne che decideranno di fare una passeggiata in Galleria, invece, sarà offerta una mini – torta mimosa, prodotta dai pasticcieri del Caffè Continental di Brindisi. Un gesto semplice, per cercare di superare retorica, luoghi comuni e andare oltre i classici cadeaux. Per assaporare la libertà di essere donne al di là di qualsiasi etichetta, status, condizione personale. Non solo fiori, dunque, ma anche dolci. Da gustare liberamente in luogo che senti vicino e familiare, radicato nel territorio in cui vivi e che vuoi valorizzare. Una “dolce emozione” alla quale abbandonarsi senza pensare alla prova costume, dimenticando la bilancia, in barba a chi ha della bellezza un’idea stereotipata e ormai superata.

