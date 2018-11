Fiamme nella notte: tre auto incendiate, una di un giornalista

TORRE SANTA SUSANNA – Notte di fuoco nel Brindisino, in fiamme tre autovetture, una di proprietà di un giornalista nonchè corrispondente per Torre Santa Susanna del Quotidiano di Puglia. Grande lavoro questa notte per i vigili del fuoco che sono intervenuti prima ad Ostuni, poi a Brindisi e infine a Torre per tre incendi auto.

Alle 5 circa di stamane in via Mercadante a Torre Santa Susanna le fiamme hanno avvolto una Volvo. L’autovettura di proprietà del giornalista Giuseppe Perrucci, ma in uso alla figlia, era parcheggiata dinanzi l’abitazione. I pompieri in pochi minuti hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Gianluca Cipolletta. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. L’auto era in uso alla famiglia, ma principalmente alla figlia di Perrucci. Molto probabilmente l’episodio è riconducibile proprio a situazioni private della ragazza. Al momento il movente è da ricostruire. Ma saranno ulteriori accertamenti da parte degli uomini dell’Arma a far luce sull’accaduto. Intanto, al vaglio degli investigatori ci sono i filmati delle telecamere. L’occhio elettronico avrebbe ripreso l’intera scena e anche il presunto responsabile.

Altri due incendi auto si sono verificati ad Ostuni e Brindisi. Ieri sera (6 novembre) poco dopo le 23.30 un incendio ha distrutto una Mercedes che era parcheggiata su corso Giuseppe Mazzini nella Città Bianca. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. I rilievi sono in mano ai poliziotti del locale commissariato e da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’altro incendio è avvenuto in via Oberdan a Brindisi. Qui le fiamme sono scoppiate poco prima delle 3 della scorsa notte. I pompieri sono intervenuti per diverse segnalazioni giunte al centralino del comando provinciale. In pochi minuti hanno spento le lingue di fuoco. Da stabilire la causa del rogo. Saranno i carabinieri a far luce sull’episodio.

