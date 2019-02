Finanziamento per la Scuola Montessori, il sindaco firma l’accordo con la Regione

FRANCAVILLA FONTANA- Finanziamento per la palestra della Montessori, il sindaco firma l’accordo con la Regione. Mercoledì 6 febbraio il Sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha posto la sua firma sul disciplinare della Regione Puglia relativo al finanziamento di quasi 46 mila euro per l’“Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti sportivi presso la palestra della scuola Montessori”.

Grazie a questo intervento, che prevede un co-finanziamento da parte del Comune di circa 15 mila euro, la Palestra della Scuola Montessori diventerà uno spazio fruibile per le associazioni e le società sportive.

“Nella giornata di ieri abbiamo sottoscritto il disciplinare con cui assumiamo l’impegno di avviare e concludere i lavori di adeguamento della Palestra della scuola Montessori – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – grazie a questo intervento la nostra città avrà presto un nuovo spazio attrezzato dove poter svolgere attività sportive. Questo dato è molto significativo – conclude il Sindaco – perché a Francavilla Fontana esiste un movimento sportivo ampio, con tanti talenti da coltivare, che merita rispetto, dignità e luoghi decorosi dove crescere atleticamente e umanamente”.

“L’adeguamento alle norme igienico sanitarie comporta lo smantellamento dei bagni esistenti con la realizzazione di nuovi servizi igienici, il totale rifacimento dei rivestimenti e della pavimentazione con posa in opera del nuovo parquet e adeguamento alle esigenze sportive della palestra, e sostituzione degli infissi interni ed esterni. In altre parole – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Martina – la Montessori avrà una palestra totalmente nuova e più moderna. Credo che sia una buona notizia per i ragazzi e per le numerose associazioni sportive che da tempo lamentano la scarsità di strutture adeguate. Questi lavori consentono un altro passo in avanti per la vocazione sportiva della nostra città in attesa di riaprire lo Stadio Giovanni Paolo II, i cui lavori procedono speditamente, ed il Palazzetto dello Sport che nei prossimi mesi vedrà finalmente la luce”.

BrindisiOggi