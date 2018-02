Fitto presenta la candidatura di Zizza e prende le distanze dagli estremismi dei suoi alleati

BRINDISI- Raffaele Fitto, capo politico di Noi con l’Italia, apre a Brindisi la campagna elettorale di Vittorio Zizza, il senatore uscente oggi candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 13.

Al Multisala Cinema Andromeda fa il pienone il leader di Noi con l’Italia che chiarisce: “Non siamo la quarta gamba, siamo un partito. E’ un progetto politico che ha la capacità di aggregare diverse realtà in tutto il paese e soprattutto di trovare Noi con l’Italia e l’UDC una sintesi. Saremo decisivi per far vincere le elezioni al centro destra questa campagna elettorale. Vogliamo fare con le nostre idee, con la nostra forza e soprattutto facendo capire che anche con un programma comune noi abbiamo le nostre idee differenti dai nostri alleati. Siamo preoccupati da uno scivolamento eccessivo sull’estrema destra e su posizioni che non ci piacciano che la Lega e Salvini stanno portando avanti in un modo non condivisibile”. Ambiente, salute, sviluppo, occupazione e giovani sono invece i temi sui quali Vittorio Zizza conduce la sua campagna elettorale, durante la serata di presentazione della sua candidatura, l’ex senatore con una lunga intervista ha snocciolato quelle che sono le problematiche del territorio e i progetti futuri. “Pensiamo all’ambiente e al risanamento con il Modello Bagnoli e Taranto anche per Brindisi. Con il finanziamento e l’attuazione di un Programma straordinario di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana che deve prevedere:Interventi necessari alla bonifica, riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area del SIN di Brindisi; Misure per attrarre nuovi investimenti strategici sostenibili da un punto di visto ambientale. Ma penso anche al futuro dei nostri giovani che hanno bisogno di specializzarsi e a chi è rimasto indietro, a quelle persone di una fascia di età tra i 44 e i 55 anni che il mondo del lavoro ha prima sfruttato e poi lasciato a casa”. Zizza nella sua intervista ha parlato anche di sanità e della necessità di “invertire la tendenza che porta la nostra provincia ad attestarsi all’ultimo posto della Puglia per numero di posti letto disponibili, con un rapporto percentuale del 2,7 per mille abitanti contro una media regionale del 3,4 e nazionale del 3,7”.

Zizza la prossima settimana comincerà un tour elettorale nei Comuni della provincia per parlare del suo programma e soprattutto per raccogliere proposte e idee dei cittadini.

BrindisiOggi