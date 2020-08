Friolo: “Il governo si occupi delle scuole, qui c’è a rischio la riapertura”

BRINDISI – “L’aumento dei contagi mette a rischio la riapertura delle scuole, l’OMS lancia l’allarme ma il governo si preoccupa delle discoteche” così l’avv. Maurizio Friolo, candidato alle prossime regionale nella lista La Puglia Domani con Fitto presidente, commenta l’ ordinanza con la quale il governo ha sospeso l’attività di discoteche e sale da ballo in tutta Italia fino al 7 settembre.

“Ancora una volta si perdono di vista le priorità. Con quest’ultima ordinanza il governo fa marcia indietro su una decisione presa a giugno forse con troppa leggerezza- dice Friolo- ma ciò che preoccupa maggiormente in questo momento è la riapertura delle scuole. Le linee guida restano molto generiche e non adeguate all’emergenza che stiamo vivendo. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità paventa il pericolo di arrivare a settembre con un numero di contagi che renderebbero la riapertura pericolosissima”. Al momento il Ministero dispone, oltre al contingentamento e alle distanze , solo l’uso della mascherina qualora non sia possibile garantire il metro tra uno studente ed un altro. “E’ necessario dare il massimo supporto ai dirigenti scolastici che in questo momento devono organizzare la riapertura degli istituti. Il governo regionale deve intervenire là dove le risorse finanziarie a disposizione delle scuole non siano sufficienti per garantire gli interventi di rimodulazione degli spazi e gli strumenti a disposizione degli studenti che si alterneranno con le lezioni in presenza e a distanza, affinchè nessuno resti escluso”.