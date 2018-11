Gentiloni presenta “La sfida impopulista”

BRINDISI- L’ex Presidente del Consiglio Italiano Paolo Gentiloni presenta il suo nuovo libro “La sfida impopulista” edito da Rizzoli.

L’incontro, organizzato da La Feltrinelli Point di Brindisi, è stato moderato da Francesco Gioffredi del Nuovo Quotidiano di Puglia e aperto dal saluto del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, hanno partecipato alla discussione anche l’imprenditrice Rosy Barretta e l’economista Claudio Vincenti.

La narrazione parte dall’esperienza di governo di Gentiloni per arrivare allo scenario attuale, con Lega e M5S ora saldamente alla guida del paese.

Dice Gentiloni – “questo populismo nazionalista mi fa paura. L’onda sovranista ingrossata dalla crisi e sospinta al governo di alcuni grandi paesi è una minaccia per i valori del sistema liberale. Per difendersi, bisogna prima di tutto sottrarsi al contagio. Essere saldamente, fieramente impopulisti. Che è tutto il contrario dell’essere popolari”

L’autocritica è necessaria per chi, come il Partito Democratico esce pesantemente sconfitto dalle urne del 4 Marzo.

“Occorre tracciare un percorso di rinascita e innovazione nei modi e nel linguaggio per riuscire a rilanciare l’azione dei democratici, è da questi concetti che occorre ripartire per tornare a vincere”, continua Gentiloni, che ipotizza una probabile caduta dell’attuale governo entro pochi mesi vista la visione economico – politico in cui si muove la maggioranza.

Chiude la presentazione del libro con un augurio il presidente Gentiloni, “È necessario mettere al centro della nostra azione politica democratica i temi classici, quelli storici dell’agenda politica dei progressisti, parliamo di lavoro, di patria, di uguaglianza, di integrazione”.

Amedeo Confessore