Guardia di Finanza, si insediano i nuovi comandanti dei gruppi

BRINDISI- Guardia di Finanza, si insediano i nuovi comandanti a dei Gruppi a Brindisi e Ostuni. Alla presenza del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello t.ST Nicola BIA, si sono insediati i nuovi Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Brindisi e Ostuni. Il Tenente Colonnello Tiziano La Grua è il nuovo Comandante del neo Gruppo della Guardia di Finanza di Ostuni, posto alle dirette dipendenze del Comando Provinciale. Congiuntamente, il Capitano Pietro Mazzarella assume il Comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi. I predetti Ufficiali avranno il compito di coordinare il lavoro di tutti i Reparti territoriali presenti in provincia. Il Tenente Colonnello Tiziano La Grua, 47 anni, nel 1996 ha frequentato il 96° corso “Pal Piccolo III” presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Nominato ufficiale nel 2001, ha portato a termine gli studi, laureandosi in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria (presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) e in Economia e Commercio (presso l’Università degli Studi di Bologna). Durante la sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, in ultimo quello di Comandante del Gruppo di Brindisi, ora ceduto al Capitano Mazzarella. Il Capitano Pietro Mazzarella, classe 1987, originario di Lecce, Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in Giurisprudenza, dal 2005 al 2010 ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, al termine della quale ha assunto importanti incarichi al Gruppo di Malpensa (dal 2010 al 2012), al Nucleo P.E.F. di Reggio Calabria (dal 2012 al 2015) e, da ultimo, alla Compagnia di Monopoli, maturando importanti esperienze operative. Ai due Ufficiali il Comandante Provinciale, ha formulato i migliori auguri di “buon lavoro” per i nuovi incarichi assunti.

