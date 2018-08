“La notte della Tarantavis”, tutto pronto per la nona edizione

BRINDISI- Si rinnova “La notte della TARANTAVIS”, prevista venerdì 24 agosto: il Gruppo Giovani dell’Avis Comunale di Brindisi presenta orgogliosamente la sua più importante donazione serale, giunta alla IX edizione, che anche quest’anno sarà animata dal gruppo di musica popolana Ritmo Binario.

L’evento sarà su piazza Della Vittoria, che ospiterà lo spazio per la donazione del sangue in autoemoteca, a partire dalle ore 18; seguirà quindi la degustazione gratuita di tarallini e di vino, fino al concerto finale dei Ritmo Binario, che movimenteranno la piazza allietando donatori e cittadini.

Come ogni estate, tutti coloro che decideranno di regalare il proprio tempo facendo una buona azione verso il prossimo, donando il sangue, parteciperanno all’estrazione dei premi messi in palio per la Promozione Estiva Avis 2018; tutti gli altri avranno la possibilità di assaggiare i prodotti da forno sorseggiando un bicchiere di vino delle “Cantina Due Palme” e, soprattutto, potranno ritirare materiale informativo sulla donazione di sangue intero e di emocomponenti, sull’Avis di Brindisi e sul Gruppo Giovani.

Saranno anche presenti gli amici di Admo e Aido, che condivideranno con Avis gli spazi informativi, al fine di fornire informazioni utili ai cittadini interessati.

L’evento si svolgerà con il patrocinio morale del Comune di Brindisi e sarà presentato da Marcello Biscosi, storica voce di Ciccio Riccio nonché “figlio d’arte”, dal momento che il papà, proprio quarant’anni fa, è stato uno dei fondatori ed il primo Presidente dell’Avis a Brindisi.

Media partner dell’iniziativa Studio 100 Tv, Ciccioriccio, Puglia Tv, Brundisium.net, Senzacolonnenews.it, Newspam, IL7 Magazine e BrindisiOggi, ancora una volta al fianco dell’Avis Comunale di Brindisi.

Per poter donare il sangue è necessario essere in buona salute, non assumere farmaci (antinfiammatori ed antibiotici) nei giorni antecedenti alla donazione ed aver consumato un pranzo leggero, con esclusione di latte e suoi derivati (formaggi, mozzarelle, panna, dolci con creme, ecc.).

Tutti i soci Avis, i donatori, anche quelli occasionali, e tutta la cittadinanza sono invitati a partecipare! Il Gruppo Giovani dell’Avis Comunale di Brindisi vi aspetta!

Per ulteriori informazioni, contattare l’Avis Comunale di Brindisi, piazza Di Summa presso l’ex ospedale, al numero 0831523232 , inviare un’e-mail agli indirizzi di posta elettronica: brindisi.comunale@avis.it o contattare la pagina Facebook Avis Comunale di Brindisi.

*PROGRAMMA DELLA SERATA:*

ORE 18:00 – INIZIO DELLA DONAZIONE DI SANGUE

DALLE ORE 21:00: