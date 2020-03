L’elenco aggiornato al 23 marzo delle attività che offrono servizio a domicilio

Brindisi – L’elenco aggiornato al 23 marzo che potrà essere implementato su segnalazione delle stesse associazioni o scrivendo all’indirizzo mail: michele.rotondo@comune.brindisi.it

PUNTOFARM

Via Appia, 153

3929092257

CENTRO BEVANDE CASALE

Via Margarito da Brindisi, 23

0831411437

IL GHIOTTONE

Via Solferino, 27

3453333597

PESCHERIA DA GIULIANO MASSIMO

piazza Maria Ausiliatrice, 44

3483625193 (aperto dalle 7 alle 14)

BIRRARTLAB di Pietro De Benedittis

3920859412

Giuliano De Benedittis

Capannone ex Inapli

3247783285

PIZZERIA GHIOTTO PIZZA

Via Appia, 124

3471829603

Punto QUALITÀ

via Numa Pompilio, 9

3406102388 – 08311721047 – 3497811297

ROMANELLI dal 1949 – pizzeria

Via Torpisana, 6

0831.1591382

AZIENDA AGRICOLA DIMAGLIE COSIMA

Masseria Masciullo

327.9766135 Mariarita Zullo;

MILLE SAPORI di Dattola Giovanni

Strada per Minnuta 1/c

333.1194884 – 320.0133669 – 366.2790666

MACELLERIA LOBUONO ANTONIO

Via Santa Maria Ausiliatrice, 22 E Via Sant’Angelo, 129

0831 581192 – 3519225499

IL PANINO DEI DESIDERI

Via Galanti

3891043895

PIZZERIA L’ANGOLO

Via Castromediano

3392610851

ANTICA GASTRONOMIA di Moro Prassede

Via Pastrengo, 2

3206709091

PIZZERIA COKICO’

Via Sant’Angelo, 6

3804374690

Vecchio elenco

TABACCHERIA RIV.7 di Sunna Giovanni

Corso Garibaldi, 82

0831590266 39221492233

LA BOTTEGA DI ‘GGA..di Andriola Francesca

Via Fulvia, 54

0831.521084 3896162570

LO SFIZIO – PIZZERIA E ROSTICCERIA

Via Ammiraglio Cagni, 36

0831.090017 – 347.0944145

ERBORISTERIA NATURA AMBIENTE

Via G.Bruno, 5

3476688596

ANELLI ENOTECA

Via Filomeno Consiglio, 6

0831 563507 – 3939213720 www.anellienoteca.com

CARNI EQUINE DA SANDRO

Pizza Japigia, 4

3804633273

PIZZERIA SOSTA&GUSTA di Giove Claudia,

Via Appia, 27

08311528866-3773227290

PEDDY BAR

Via Appia, 105

0831562058 – 3486065561

PIZZERIA “LA DIAVOLA”

Via Cristoforo Colombo, 5

328/7420436 – 338/2735027

SAVARESE OTTICA

C.so Umberto n.25

info@savareseottica.it Whatsapp 351 1008445

“FOLLETTO SHOP”

via Cavour, 23

08311850301-3450456199

PIZZERIA GNAM GNAM

via Don Minzoni, 8

370-3694421

MACELLERIA DE VITIS

via Lucio Strabone 103

0831 524107 Cell. 3477588013;

NONSOLOPANE

VIA MATERDOMINI 45

0831.412033 – 388.8164392

FOLIE CAFÈ ET BISTROT

via Goito 7

Cell. 3398985789 Whatsapp 3409475798

PANIFICIO PANE E POMODORO

Via Perrino 30

3926190598 Email : zelmiradanese732@gmail.com

SISTEMA GUSTO – tavola calda

Viale Porta Pia

3518162670

DOK SANTA CHIARA

Via Bezzecca 41

0831516425, Email pm2supermercati@gmail.com

MACELLERIA LA PALMA COSIMO

Viale Commenda 49

0831515062

ROXY BAR

Via Osanna 31

3492689682

CREAZIONI FREEART DI DEBORAH PIZZATA

via Sicilia 70

3911150562

LA BOTTEGA DEI SAPORI DI TAGLIENTE ANTONELLA

Via Provinciale San Vito 153 t

389-0174854

ACCI…PIZZA

via Appia 181

3398269060-3466371413

Pasticceria “LA NUOVA CAPANNINA” di Nicola Ravone

Via Andrea Bafile n.46

0831/412076 – 348/9850473

Pasticceria “LE DELIZIE” di Di Giulio Francesco

Via Legnago 38/40

0831/583200 – 36887200653 – 3392091947

Pizzeria “AL CAPRICCIO” di Schito Irene

Via Taranto 90/92

392/0691774

SAEDO servizi postali – multi servizi

Via Sant’Angelo 123

08311821463-3491638122 ag_multiservizi@libero.it

IL MIO SALUMIERE – Gastronomia

Viale Belgio 18/20

328.1259079

SWEET SWEET WAY

Via Cesare Battisti, 38

3703113841

COFFEA SHOP

Viale Commenda, 16/18

3481379406

PIZZI…COTTO

Via Imperatore Augusto, 34

0831260210

SUPERMERCATO DI LAURO

Via Magenta, 11

324 5978 213

SUPERMERCATO DI MEGLIO

via Germania rione Bozzano

0831 572414 – 3246209283

DOK

corso Garibaldi, 106

3480919291 o dall’ app. megaapp dagli storE.

FRUTTA E VERDURA ROBERTA DE MARCO

Via Raffaello Sanzio

328 4810690

MARZILIANO BEVANDE

Via Provinciale per Lecce

3899155243-0831571327

RISTORANTE PIZZERIA LA SCIAIA A MARE

0831/412481 320/7533849 (limitata al sabato)

COFFEE HOUSE

via Don Carlo Gnocchi, 17

328-8180132 www.coffeehousebrindisi.it fb coffeehousenonsolocaffe

TRATTORIA LA CUCINA

Via Cavour, 57

3667114241

I PASTICCI DI NONNA GENNY di Parnasso Anita – pasticceria rosticceria gelateria

Via Ponte Ferroviario 20

tel. 347.2113225

QUARANTA CAFFE’ – Caffè in grani, cialde, capsule e macinato

Via Provinciale per Lecce, 83

Tel. 0831.430059 328.6021758 – email: info@quarantacaffe.com

SUPERMERCATO CONAD

Via Lucio Strabone, 2

0831525844

SUPERMERCATO DOK CASALE

Via Umberto Maddalena

0831418702

MACELLERIA DA SIMONE

Via Cristoforo Colombo, 84

3891682257

PIZZERIA CHE BONTA’

Viale San Giovanni Bosco, 107

3898872253

GLUTI…NO! – Alimenti senza glutine

Via Sant’Angelo, 53

3755334893

08311987304

I TRE MOSCHETTIERI

Corso Roma, 16

3931061541

RISTORANTE SCHIUMA

Via Santa Barbara

3402104313

PANZEROTTI AND FOOD di Annamaria Spagnolo – panzerotteria e pronto cuoci

Via Carmine 70

tel: 349.2581796 346.5442886

PANIFICIO FERRAGUTO – prodotti da forno – pizzeria

Via Spagna 12

tel: 389.2990336

PIZZERIA BOLOGNESE

Via Appia

3299827249

(chiuso mercoledì)

CHE GUSTO … di Cucinelli – Prodotti da forno, pizzeria, gastronomia

Viale Aldo Moro n. 79

tel. 380.7832011

PROFUMI E SAPORI di Iunco Gianluca – Salumeria- Prodotti da forno, gastronomia

Via Cappuccini n. 43

tel. 328.2474935 gianluca.iunco@libero.it

PANE E POMODORO di Lucia Ferraro –Prodotti da forno

Via Taranto

tel. 340.1990135

LIEVITA’24 – Prodotti da forno, pizzeria, focacceria

Via Irpinia 19

tel. 377.3955701 pizzeriadaniloromanelli@gnail.com

PIZZERIA PIT STOP – Rosticceria, pizzeria, prodotti artigianali

Via Grazia Balsamo 29

tel. 3200761000

PIADINERIA ARTIGIANALE – Piadine, Rotoli e Cascioni

Via Pergola 13 Brindisi

tel. 320.2788321 329.2049046 caterinanencioni@hotmail.it

DOLCI CREAZIONI SAS di Fabio Ravone – Prodotti dolciari

Via XV Novembre, 39

tel. 347.3819024 0831.260004

LA NASSA – ristorante

Largo Sciabiche

tel. 328.6374333 0831.1620305

CASALINDA di Valentina D’Aprile – articoli per la persona e per la casa

Via Bafile 39

tel. 3483815817

PIZZERIA DESIREE pizzeria, rosticceria

Via Orazio Flacco 66

tel. 3204191316

L’OASI DEL CORNETTO – Prime colazioni, dolci, rosticceria

Via Appia 236

tel. 0831096952

MARIMISTI – Ristorazione

Via Ammiraglio Cagni 45

351.5022034

PNEU BRIN di Nicola Lusito

Via Osanna 23/25

tel. 340 870 9055 pneubrin@gmail.com

IO BIMBO – articoli per infanzia

Via Fermi 2

tel. 391.4672584 0831.574702

BRUNDA PIZZERIA

Piazza Dante

tel. 320.8918821

MACELLERIA MASSIMO FISCHETTO

Via Ferrante Fornari

tel. 340.4712269

TAVOLA CALDA GUSTO

Via Palestro

tel. 328.8454092 333.1661436

SUSHIRO FUSION RESTAURANT

Corso Roma

tel. 348.0716259

DITTA ALESSANDRO PASULO

Piazza Mercato

tel. 329.6357901

PIZZERIA VERA NAPOLI

Via Sicilia

tel. 388.8835059 320.0925733

FARINE’

Corso Garibaldi

tel. 340.3003371

AZIENDA AGRICOLA VELIA PUGLIESE – Frutta, verdura, olio, vino

Mercato ex Inapli, Via Gallipoli n. 28, Via Delfino

tel. 327.9845003, 347.9879917, 380.4648239 info@aziendaagricolapugliese.it

IL FORNO di WALTER CUCINELLLI – Prodotti da forno, pizzeria, gastronomia

Viale Porta Pia n. 7

tel. 0831.542888 ilfornobrindisi@gmail.com

PANIFICIO “LA CASA TI LU PISCUETTU” – Prodotti da forno

Via Passante

tel. 328.1980952 fornoapietra@gmail.com

MINO CUCINELLI E PIZZERIA SPACCANAPOLI – Prodotti da forno, pizzeria

Corso Roma n. 116

tel. 340.2197389 – 339.6534702 ilcuci@msn.com

BOOMERANG – Prodotti da forno, pizzeria, rosticceria

Viale Porta Pia n. 35/37

tel. 0831.587433 349.8777626

CANTINE RISVEGLIO SCPA – vino

C.da Torre Mozza ss 7 km 5,700

tel. 0831.519948 328.3525025 info@cantinerisveglio.it

L’ARTIGIANO PANETTIERE – Panificio, Pizzeria e Rosticceria

Piazza Raffaello 16/17

tel. 349.0518072 lartigianopanettiere@outlook.com

PIZZERIA CIRO – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Virgilio 4

tel. 0831.513081 334.8498691 pizzeriacirobrindisi@gmail.com

AL SOLITO POSTO – Salumeria, Enoteca

Via Ammiraglio Cagni 27

tel. 328.1817823 (solo quartiere Casale e zona Materdomini)

PIZZERIA MACCHERONI – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Cairoli 21

tel. 0831.522157 338.6411213 marcocarrano71@gmail.com

BURGERHOUSE – Paninoteca, Birreria

Piazza Cairoli 12

tel. 393.7993723

PANINOSTERIA – Paninoteca, gastronomia

Via Legnago 24

tel. 328.3666001 paninosteriabrindisi@gmail.com