Lezzi su Shuttle: “Bisogna approfondire può esserci la penale” , e litiga con Emiliano su Tap- Video

BRINDISI – Sarebbe dovuto essere un incontro a porte chiuse per discutere del progetto dello shuttle di Brindisi. Una riunione tra il ministro per il Sud Barbara Lezzi, il presidente della Regione Emiliano e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. In realtà è diventata una conferenza con tanto di stampa e domande dei giornalisti e l’attenzione sullo shuttle non c’è quasi stata. Il tutto si è trasformato in un litigio tra la Lezzi e Emiliano sulla vicenda Tap. Il ministro parla di “bella sceneggiata” riferendosi all’appello fatto ieri su fb da Emiliano al pentastellato Alessandro Di Battista riguardo al futuro di Tap. Il presidente ha replicato dandole della “maleducata”, dicendole di aver “portato offesa alla Regione Puglia” e chiedendole di scusarsi. Sarebbe stata la stessa Lezzi a comunicare alla stampa di questo incontro. Il botta e risposta tra Emiliano e Barbara Lezzi, contestata alcuni giorni fa a Lecce dagli attivisti No Tap che l’accusano di avere “disatteso le promesse elettorali”, è cominciato dopo una domanda dei giornalisti che chiedevano alla ministra un commento sul post di ieri del governatore pugliese che chiedeva aiuto ad Alessandro Di Battista, per spostare l’approdo del gasdotto più a nord della zona turistica di Melendugno dove è invece previsto. “È stata una bella sceneggiata quella del presidente Emiliano perché Alessandro Di Battista – ha detto la ministra – è a diversi chilometri da qui, e non è al governo”. “Stiamo lavorano per bloccare l’opera – ha proseguito – Abbiamo sempre sostenuto che Tap non è un’opera strategica per il nostro Paese. Quello che ho detto in questo mese e mezzo che siamo al governo, è che quest’opera è vincolata da un trattato internazionale. È una questione complessa da affrontare, non è una barzelletta, non è una chiacchiera, non è un post su Facebook, si deve lavorare molto seriamente”.

In merito allo shuttle Rossi ha chiesto alla Regione Puglia ed ora al ministro di variare il progetto ritornando a quello iniziale quando era previsto il collegamento sui binari e non su gomme per unire la fermata ferroviaria dell’ospedale Perrino all’aeroporto. La Regione ha espresso parere favorevole alla modifica, la Lezzi è stata più cauta, ha detto che bisogna approfondire perché bisogna tener conto di una possibile penale di 2milione e mezzo da parte dell’azienda che ha vinto l’appalto.

