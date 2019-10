Lufthansa premia l’Aeroporto del Salento come regina degli scali per il secondo trimestre

BRINDISI- L’aeroporto del Salento premiato tra 40 scali. E’ Brindisi la regina degli scali per il secondo trimestre del 2019. L’Aeroporto del Salento, infatti, ha ricevuto dal gruppo Lufthansa un riconoscimento per aver raggiunto il primo posto nel ‘Campionato’ tra quaranta scali aeroportuali con dimensioni e traffico in linea con l’aeroporto brindisino.

Il premio è stato consegnato dal Capo Scalo del gruppo LH di Roma, Italia Centrale e del Sud, Mr. Marc Aurel Jimenez-Werner e dal suo Deputy, Mr. Nicola De Paola, al Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

“La nostra strategia aziendale – ha detto il DG, Marco Catamerò – sta investendo grandi risorse per far crescere la struttura aeroportuale brindisina. Un aeroporto che sta favorendo l’incoming nel Salento e nella Valle d’Itria, aree di grande interesse turistico. Questo premio, ci rende quindi orgogliosi perché è il risultato di un efficace lavoro di collaborazione di tutti i dipendenti e del management di Aeroporti di Puglia. Voglio rivolgere un ringraziamento a nome dei vertici della Società – conclude Catamerò – per il grande interesse che Swiss ha riservato per il nostro scalo”.

L’aeroporto del Salento collega, infatti, per il gruppo Lufthansa gli aeroporti di Zurigo, Ginevra (Swiss) e Vienna (Austrian). Voli che partono tutto l’anno e che sono diventati un punto di riferimento per il traffico business e leisure.