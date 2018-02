Maltempo in arrivo, scatta l’allerta

BRINDISI- Venti di burrasca e pioggia in arrivo, a partire da domani e per le prossime 24-36 ore scatta l’allerta. Il maltempo investirà la provincia brindisina e in particolare le coste dove si prevedono forti venti con raffiche di burrasca. Il servizio di protezione civile segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia.

Si raccomanda di consultare http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.