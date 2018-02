Medicina interna, aumentano i posti in ospedale

OSTUNI- Ospedale di Ostuni , aumentano i posti letto in medicina interna. Con provvedimento regionale del 2 febbraio scorso è stato rilasciato l’accreditamento provvisorio per l’ampliamento dei posti letto da 22 a 32 della Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di Ostuni.

Grazie ad uno specifico Protocollo di intesa siglato tra ASL di Brindisi e Dipartimento della Salute della Regione Puglia, l’attivazione dei posti letto – già contemplata dal Piano di Riordino ospedaliero – viene effettuata in anticipo rispetto ai tempi previsti, nelle more del completamento dei lavori nella nuova piastra dell’Ospedale.

La richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia era stata presentata dal Direttore Generale in vista della riconversione in Presidio Territoriale di Assistenza dell’ex Ospedale di Fasano. Sono stati effettuati quindi gli interventi nella parte storica dell’Ospedale di Ostuni, necessari per rispettare i requisiti minimi e ulteriori per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento e l’accreditamento, sopperendo così alla carenza di posti letto per acuti in tale area del territorio provinciale.

La determinazione del Management aziendale proviene anche dal riconoscimento della esperienza e professionalità acquisita dal Direttore della Divisione di Medicina Interna e dall’Equipe che vi opera, che rappresenta un’eccellenza sul territorio, se pur in un piccolo ospedale.