Messa in suicurezza dell’area SIN, la Provincia indica le priorità

BRINDISI- Messa in sicurezza dell’area SIN, la Provincia indica le priorità alla Regione. La Provincia di Brindisi ha partecipato nei mesi scorsi ad un incontro svoltosi presso la Regione Puglia in merito all’attuazione dell’Accordo di Programma per la messa in sicurezza e bonifica dell’area SIN di Brindisi. Nello specifico, si è trattato di espletare una più idonea programmazione delle risorse di cui ai contratti di transazione con i privati e di quelle residue derivanti dalle attività avviate dal Commissario Delegato. E, in quella sede, si era individuato il Comune di Brindisi quale coordinatore delle proposte pervenute ai fini della condivisione degli aspetti tecnici e finanziari.

Il presidente della Provincia, Domenico Tanzarella, con il pieno sostegno della parte tecnica dell’Ente, rappresentata dal Dirigente del settore Ecologia e Ambiente, dott. Pasquale Epifani, ha inviato in data odierna una nota alla Regione Puglia, in cui, oltre a comunicare l’impossibilità a prendere parte all’incontro di oggi, per sopraggiunti inderogabili impegni, esplicita, anche a seguito di interlocuzioni con il Comune di Brindisi, le proprie valutazioni in merito, che integrano e modificano quelle inserite nel verbale del 24 luglio scorso, indicando ulteriori priorità e tempi della programmazione delle risorse per l’area SIN di Brindisi, come così individuati: