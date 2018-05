Motoraduno a Tuturano, in arrivo centinaia di motociclisti dal Sud Italia

TUTURANO – A Tuturano è tutto pronto per il Secondo Motoraduno Città di Brindisi che si terrà sabato 19 maggio.

In questi giorni gran parte della comunità di Tuturano è stata impegnata a supporto del Motoclub Tuturano presieduto da Luigi Caputo per sostenere al meglio l’organizzazione di una delle più importanti manifestazioni motociclistiche di fama nazionale. Dopo il grande successo della scorsa edizione tutti i bikers, gli appassionati di motori e non, sono invitati a partecipare al secondo appuntamento organizzato dal Motoclub che si terrà per tutta la giornata di sabato 19 fino a notte inoltrata nei pressi del nuovo Palasport a Tuturano, zona 167.

Lo scopo dell’evento è anche quello di aggregazione sociale, infatti oltre al divertimento, alla possibilità di riunire tutti gli appassionati e avvicinarne i più scettici, si coglierà l’occasione di diffondere l’importanza della sicurezza stradale e a questo scopo all’apertura dell’evento, fissata per le ore 10, è previsto il corso di formazione “SICURI IN MOTO” organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Sicurezza Stradale FMI.

Centinaia di motociclisti, provenienti da tutto il sud in particolare dalla Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e altre regioni limitrofe, saranno i veri protagonisti dello spettacolare ed imperdibile evento.

La novità di quest’anno è la suggestiva pista illuminata dove si sfideranno i motociclisti più esperti con effetti suggestivi e musica.

Ovviamente durante la giornata ci sarà il consueto MOTOGIRO con sosta/raduno al Monumento al Marinaio al ritorno faremo una breve sosta al Centro Commerciale Le Colonne per assaporare un gustoso buffet e infine rientrare a Tuturano e dare seguito a tutte le gare fino a notte fonda.

La gradita partecipazione all’evento consentirà di soddisfare anche i palati con la degustazione di prodotti tipici locali allietati da buona musica.

BrindisiOggi