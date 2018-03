Nel garage pezzi di moto rubate, nei guai un 18enne

BRINDISI – Beccato in un garage alle prese con pezzi di moto rubate, nei guai un 18enne brindisino. Durante l’attività di controllo e di perquisizioni a carico di soggetti normalmente dediti al compimento di furti, gli agenti delle Volanti, diretti dal vice questore Vincenzo MARUZZELLA, hanno trovato in un garage al quartiere Perrino numerose scocche di moto rubate. In particolar modo hanno trovato un diciottenne C.G.: che all’interno del proprio box era intento ad “armeggiare” su due propulsori di moto, la cui origine e disponibilità non veniva giustificata adeguatamente; nel proseguo delle attività sono state trovate: 8 scocche/carene di vari colori marca Piaggio modello Liberty, delle quali una palesemente riverniciata; 4 scocche/carene di colore nero marca Piaggio modello Liberty; 1 scocca/carena di colore giallo marca Piaggio modello Liberty, palesemente riverniciata di colore nero; 7 modanature copri strumentazione di cui n. 2 complete di strumentazione contachilometriche; 2 blocchi motore completi di ruota marca Piaggio e Yamaha; 1 sellone; 4 codini porta oggetti; 5 indicatori direzionali di marche varie.

Il materiale è stato accuratamente repertato e posto sotto sequestro, il 18enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Il ragazzo si difende, dice che le moto non sono rubate, e che non sono sue, ma le sono state portate per aggiustarle.

L’attività ha riguardo anche al controllo di persone gravate da misure limitative della libertà personale perché detenute al domicilio o perché sorvegliati speciali. Nel corso dei controlli sono scattate quattro denunce per inosservanza agli obblighi imposti a carico di altrettanti pregiudicati.

