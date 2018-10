Ospedale di San Pietro, Romano: “Tra un anno sarà riaperta la sala operatoria”

SAN PIETRO VERNOTICO – L’ospedale Melli di San Pietro Vernotico potrebbe rivedere presto la luce. Tra pochi mesi la sala operatoria potrebbe nuovamente essere adoperata, dopo che da anni è stata ristrutturata e mai utilizzata. E’ stata infatti bandita una gara per l’acquisto delle attrezzature necessarie per renderla di nuovo fruibile. E’ quanto fa sapere Pino Romano, presidente della commissione Sanità della Regione Puglia, dopo la riunione svoltasi a Bari con il direttore generale dell’Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone.

Importanti passi in avanti per la realizzazione degli interventi inseriti nell’accordo di programma riguardante l’ex ospedale “N. Melli” di San Pietro Vernotico. “Durante l’incontro tenutosi a Bari è emerso in maniera ufficiale, infatti, che è già stata bandita una gara per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’apertura della sala operatoria che, dopo tanti anni dalla sua ristrutturazione, potrà essere utilizzata per interventi di chirurgia, ortopedia, oculistica e urologia. Questo significa realisticamente – ha affermato Romano al termine dell’incontro – che nella prossima stagione invernale potrà essere inaugurata tale sala operatoria, dando una prima importante attuazione al ‘day service’”.

Il direttore Pasqualone, inoltre, ha fornito indicazioni precise sul completamento della progettazione generale del Pta (Presidio Territoriale Assistenza) che sorgerà proprio all’interno del “Melli”. Realisticamente, le gare d’appalto potranno essere pubblicate entro la prossima primavera e riguarderanno l’adeguamento delle strutture e la gestione del Pta. Importanti passi in avanti anche per la realizzazione della struttura R.E.M.S. (Residenza per esecuzioni delle misure di sicurezza) che l’Asl di Brindisi ha previsto proprio nell’ex ospedale di San Pietro.

Si è convenuto col Direttore generale Pasqualone di proporre alla facoltà di criminologia e psicologia forense dell’università degli studi di Bari un protocollo d’intesa finalizzato a trasformare la R.E.M.S. di San Pietro in una clinica della suddetta facoltà, aprendo in tal modo la struttura alla sperimentazione, allo sviluppo di tesi di laurea e/o di master postlaurea: dunque una struttura di eccellenza.

“Tutto questo – ha concluso il presidente Romano – è frutto dell’impegno e della determinazione con cui abbiamo lavorato per dare un futuro al ‘Melli’, nonostante i tagli pesanti alla sanità pubblica in ogni parte della Penisola. Quanto è in corso di realizzazione infine, è la risposta concreta alle esigenze di ammodernamento delle prestazioni sanitarie. La riconversione in poli della riabilitazione post operatoria dei vecchi ospedali di base è la garanzia che tali strutture nate oltre 40 anni fa, continueranno a vivere”.

