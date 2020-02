Papa Francesco a Bari, Ferrovie dello Stato garantisce 13mila posti in treno e in bus

Oltre tredicimila posti in treno e bus e cento dipendenti a presidiare le stazioni e assistere i viaggiatori dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio. Questo l’impegno di Ferrovie dello Stato per la visita di Papa Francesco il 23 febbraio a Bari.

Dodicimila i posti offerti da Trenitalia. Entro le 7.30, 9 treni regionali arriveranno a Bari Centrale (2 da Foggia, 2 da Barletta, 2 da Fasano, 1 da Brindisi e 2 da Taranto).

Per il rientro, a partire dalle 12.15, Trenitalia garantirà 13 collegamenti regionali (3 per Foggia, 2 per Barletta, 2 per Fasano, 1 per Brindisi, 2 per Lecce e 3 per Taranto).

Oltre mille e duecento i posti offerti da Ferrovie del Sud Est con 2 treni straordinari da Martina Franca e Putignano e 7 bus straordinari da Castellana Grotte, Manduria e Taranto.

Saranno cento i dipendenti del Gruppo FS impegnati a gestire i flussi in uscita e in entrata dal piazzale di stazione alle banchine dei treni e verso i punti di sosta dei bus FSE, in collaborazione con quaranta volontari della Protezione Civile, formati ad hoc. Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud Est presidieranno anche le stazioni dell’hinterland barese e le principali fermate dei bus FSE in città.

Trenitalia e FSE ricordano che è consentito salire a bordo dei treni muniti di titolo di viaggio e consigliano di acquistare in anticipo i biglietti di andata e ritorno. Per gruppi organizzati i viaggiatori è consigliabile acquistare in anticipo il titolo di viaggio, inviando una mail a direzione.puglia@trenitalia.it e gruppi@fseonline.it.

Acquisto biglietti on line (trenitalia.com e fseonline.it), nelle biglietterie di stazione e nei punti vendita convenzionati. Per i viaggiatori di FSE, sarà a disposizione il numero verde 800 07 90 90 e una chat attiva su Facebook.