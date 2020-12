Parere favorevole del governo alla proposta di Macina, risorse per la piastra retroportuale

BRINDISI -Con parere favorevole ad ordine del giorno presentato dalla parlamentare Anna Macina il Governo si impegna a reperire ulteriori risorse a livello centrale per l’esecuzione della progettazione della Piastra logistica integrata retroportuale di Brindisi.

“La realizzazione della piastra logistica – afferma l’onorevole dei 5Stelle– è in linea con gli obiettivi del masterplan stilato dall’autorità di sistema portuale, in cui sono indicati gli interventi fondamentali per il rilancio, e rientra nel disegno complessivo di infrastrutturazione e ammodernamento del porto di Brindisi. L’opera in questione è stata individuata sui terreni di proprietà del Consorzio dell’Area di sviluppo industriale e, a seguito dell’interlocuzione fra il Presidente dell’Asi e i rappresentanti ministeriali, si è ottenuto l’impegno per una conferenza dei servizi sulla Piattaforma logistica integrata di Brindisi. Tuttavia, ad oggi – rimarca Macina – la realizzazione della piattaforma è ferma a causa della mancanza di risorse, stimata in circa 5 milioni. Con il mio ordine del giorno il Governo si è assunto un preciso impegno su questo tema. L’obiettivo – conclude – è quello di portare a compimento un progetto per consolidare un nodo strategico dell’economia salentina”.