Paura per una barca a vela con il motore in avaria, la Capitaneria mette in salvo un diportista

BRINDISI – Paura questa mattina per una barca a vela con il motore in avaria. Intorno alle ore 09.10 è arrivata la segnalazione agli uomini della guardia costiera – capitaneria di Porto di Brindisi che sotto il coordinamento del comandante Salvatore Minervino sono intervenuti per prestare immediato soccorso/assistenza ad un natante da diporto in localita’ Torre Cavallo sotto la costa di Brindisi.

La segnalazione è giunta alla sala operativa tramite il numero blu 1530. Il diportista riferiva di aver problemi al motore ed era in evidente difficolta’ a causa del mare agitato. Immediatamente, è scattata l’emergenza s.a.r. mediante l’invio in zona delle dipendenti motovedetta 844 e un gommone veloce, mezzo valutato particolarmente idoneo per soccorsi sottocosta grazie alla sua alta manovrabilita’ e idonea velocita’ che gli permette di intevenire prontamente ed in modo efficace in condizioni particolarmente critiche.

Fortunatamente il malcapitato stava bene, e i militari hanno assistito il natante sino all’ormeggio del porticciolo “Bocche di Puglia”.

