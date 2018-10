Presunta aggressione e danneggiamento delle auto, la Lega pronta a scendere in piazza

BRINDISI- La Lega Brindisi pronta a scendere in piazza per dire No all’immigrazione. Dopo gli ultimi fatti di cronaca così intervengono i consiglieri comunali della Lega di Brindisi Massimo Ciullo e Ercole Saponaro, On. Anna Rita Tateo, commissario provinciale, e il segretario cittadino Giovanni Signore: “Questa mattina, stando a numerose testimonianze e alle notizie ormai pubblicate da testate giornalistiche, tre ragazzi di colore avrebbero sbattuto contro il muro una ragazzina di circa 15 anni, presumibilmente nel tentativo di usarle violenza. È accaduto nei pressi di un chioschetto della frutta, al rione Commenda. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche la Polizia, allertati dai tanti presenti.Contestualmente, ma in Centro, un altro individuo, straniero pure lui, con una mazza ha mandato in frantumi almeno una decina di lunotti auto in sosta Quanto accaduto è estremamente grave per la violenza dei fatti in sé, da chiunque commessi, ma appare ancora più grave perché i fatti risulterebbero commessi da stranieri che l’Italia accoglie in nome di una solidarietà che viene spesso ricambiata con la violenza nel convincimento di restare impuniti o al più espulsi ma solo formalmente”.

“Ed ancora suscita indignazione il fatto che non si possa neppure evidenziare che trattasi di stranieri africani altrimenti immediatamente scatta l’accusa di razzismo, quando invece il problema esiste realmente e va affrontato con un decisivo freno all’immigrazione e per tutti gli irregolari con una espulsione di massa- aggiungono- Pertanto la Lega annuncia che organizzerà una serie di iniziative per rivendicare la massima sicurezza e il fermo no all’immigrazione in generale senza distinguo” .