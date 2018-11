Primo giorno di lavoro per i due dirigenti a tempo indeterminato: Corvasce all’Ambiente, e Lacinio Lavori Pubblici

BRINDISI- Primo giorno di lavoro ieri per i due dirigenti comunali che hanno vinto il concorso pubblico indetto dalla gestione commissariale. Erano in tutto 69 per due posti da dirigenti dell’area tecnica del Comune di Brindisi: uno destinato ad un dipendente interno, l’altro ad un esterno. Ad agosto è stata pubblicata la graduatoria e il 13 ottobre l’assunzione dei neo dirigente è diventata esecutiva. Primo giorno ieri al Comune di Brindisi per l’ingegnere Francesco Corvace, ex dipendente della Regione Puglia. Corvasce ha vinto il posto riservato agli esterni. È il nuovo dirigente del Settore Igiene urbana, Ambiente, parchi e aree protette. Diventa dirigente a contratto indeterminato anche l’architetto Fabio Lacinio che per 12 anni ha svolto il ruolo di dirigente su nomina delle varie amministrazioni comunali. Lacinio si occuperà dei Lavori pubblici, oltre ai settori che erano già di sua competenza, come l’ufficio Patrimonio e casa.