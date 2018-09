Rapine in uffici postali e banche del Nord-Est: arrestata una banda di brindisini/Video

BRINDISI – Rapine negli uffici postali e istituti di credito del Nord-Est Italia: arrestata una banda di brindisini. L’operazione, scattata all’alba di oggi è diretta dai carabinieri di Pordenone e supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, nei confronti di una organizzazione criminale dedita alle rapine contro uffici postali e istituti di credito operante nel Nord-Est d’Italia. In manette sono finiti 9 brindisini, tutti con precedenti penali. Gli arrestati sono: Antonio Boccadamo 49anni di Brindisi, Gervasio De Monte 52anni di Brindisi, Pasquale Carparelli 64enne di Carovigno, Massimiliano Galasso 44anni di Martina Franca ma residente a Fasano, Orlando Morleo 44anni di Brindisi, Lorenzo Battisti 64anni di Latiano ma residente a Brindisi, Lorenzo Boccadamo 66enne di Brindisi, Simone Giordano 40enne nato a Carignano (Torino) ma residente a Ostuni e Lorenzo Mastrovito 47enne nato a Vigevano (Pavia) ma residente a Ostuni.

L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Investigativo di Pordenone coadiuvati nella fase esecutiva dai Reparti dell’Arma territoriale di Brindisi.

L’indagine, avviata nel dicembre 2016 e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone Maria Grazia Zaina, condotta con l’ausilio di diversificate attività tecniche, ha consentito lo smantellamento della intera organizzazione criminale, organizzata e diretta – secondo gli inquirenti – da Antonio Boccadamo, sistematicamente dedita alla consumazione di rapine in danno di Istituti di credito e Uffici postali in varie zone del Nord– Est Italia, la cui preliminare individuazione veniva organizzata e condotta dallo stesso capo dell’organizzazione, attraverso una accurata ricognizione degli obiettivi da aggredire.

In particolare sono state acclarate le responsabilità a vario titolo dei predetti nelle seguenti episodi criminosi avvenuti in Friuli Venezia Giulia e Veneto nell’arco temporale dicembre 2016/ novembre 2017 :

– Ufficio Postale Casarsa della Delizia (PN), avvenuta in data 31.12.2016 ;

– Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Cessalto (TV) , avvenuta in data 14 Aprile 2017 ;

– Ufficio Postale San Dorligo della Valle (TS) , avvenuta in data 31 Maggio 2017 ;

– Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di Trieste , avvenuta in data 02.07.2017;

– Ufficio Postale di Duino, frazione Sistiana (TS), avvenuta in data 1.10.2017;

– Ufficio Postale di Ceggia (VE), avvenuta in data 02.11.2017;

– Ufficio Postale San Biagio di Callalta (TV), avvenuta in data 02.12.2017: in tale occasione i cinque presunti autori del reato (Antonio e Lorenzo Boccadamo e Lorenzo, Gervasio De Monte, Simone Giordano, unitamente a tale Damiano Andriulo) vennero tratti in arresto in flagranza di reato.

Il modus operandi, tipicizzato e sperimentato, consisteva nell’introdursi alle prime luci dell’alba in una porzione dell’edificio non allarmata, talvolta calandosi dal tetto, attraverso feritoie o finestre alle quale avevano segato nel corso della notte le inferriate; quindi, attendere nascosti l’arrivo del direttore costringendolo a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassaforte.

Gli arrestati sono indagati anche del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, detenzione di armi, sequestro di persona e ricettazione.

