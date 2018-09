Il sindaco replica ai sindacati su assistenza scolastica: “Il servizio è partito oggi, le vostre solo strumentalizzazioni”

BRINDISI – Il sindaco Riccardo Rossi replica alle accuse di Cisl, Uil e Confintesa sul servizio di integrazione scolastica. Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dalla portavoce del sindaco. “Questa mattina il servizio di integrazione scolastica, negli istituti di responsabilità del Comune, è partito senza alcun intoppo. Al di là delle previsioni sbagliate e delle dichiarazioni false e strumentali giunte dai rappresentanti di alcune sigle sindacali e da una parte dell’opposizione, il servizio è stato garantito il 20 settembre come prevedeva il calendario regionale. Tutti gli utenti (ad oggi 158) in possesso delle necessarie certificazioni hanno beneficiato del servizio di integrazione scolastica coerente e in linea con le indicazioni operative fornite dalla Regione Puglia e valide per l’intero territorio regionale. Tutti gli operatori hanno avuto la garanzia del proprio posto di lavoro grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che si è anche resa disponibile ad integrare le risorse, come previsto dal capitolato d’appalto e dall’accordo siglato dai sindacati in Prefettura, in funzione del numero degli utenti che potrebbe aumentare già nelle prossime ore non appena saranno rilasciate altre certificazioni. È evidente che chi oggi protesta, nonostante l’avvio del servizio, non ha a cuore il bene di questi ragazzi né dei lavoratori ma utilizza un argomento così delicato solo come strumentalizzazione politica. La città, le famiglie e i lavoratori possono essere sereni perché la nostra amministrazione ha fatto e farà tutto il possibile per garantire l’efficienza e la qualità di questo importantissimo strumento di sostegno”.

