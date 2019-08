Stagione venatoria ecco dove ritirare i tesserini

MESAGNE- Si informa la cittadinanza che presso l’ufficio Sport del comune di Mesagne in via Castello – presso palazzo Piazzo Mesagne, tel. 0831 776065 – è attivo il rilascio dei tesserini venatori regionali per la stagione 2019 – 2020, ai sensi dell’Art. 30 della L. R. 59/2017.

Il tesserino è rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza, previa esibizione dei seguenti documenti, in originale o fotocopia, non autentica, che saranno acquisiti dall’ufficio Sport: licenza di porto d’armi per uso caccia; certificato di residenza in carta libera o autocertificata; attestazione dei versamenti delle seguenti tasse di concessione statale e regionale: 1° tassa di concessione governativa di € 173,16, intestata ad Agenzia delle Entrate Centro; 2° Tassa di concessione regionale di € 84,00 intestata a Regione Puglia, tasse e proventi regionali, c.c. n° 60225323, codice di causale pagamento “1102”; attestazione di avvenuta stipula della polizza di assicurazione, di cui all’art. 20 lett. e, L.R. 59/2017; attestazione di versamento del contributo all’A.T.C. di € 40,00 intestato a: Ambito Territoriale di Caccia Brindisi, c.c. n° 10206720

