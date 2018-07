Stanziati 3milioni di euro per la bonifica delle discariche , Brindisi non è tra i beneficiari

BRINDISI- Tre milioni di euro per bonificare le discariche, Brindisi non è tra i Comuni beneficiari, l’Adoc: “Sindaco intervenga”. Anche questo anno la Regione Puglia ha deciso di stanziare un quantitativo di risorse per la bonifica di discariche ubicate in luoghi di transito o sosta per il turismo. Tre milioni di euro sono stati assegnati dando seguito ad una graduatoria che ha visto finanziare ben 71 progetti su 111 ammessi a sovvenzionamento. Per molti Comuni sarà un’opportunità per restituire decoro al territorio di competenza martoriato dagli abbandoni. Una piaga che mina la salute pubblica e l’ambiente deturpando nel contempo luoghi meravigliosi vanificando così ogni azione di marketing territoriale. La disponibilità di nuove risorse consente, altro aspetto non di minore importanza, di non gravare ulteriormente sulle casse delle amministrazioni.

“Un’opportunità dicevamo per 71 Comuni pugliesi su 111 richieste pervenute ma come spesso accade non per il Comune di Brindisi che non risulta né tra i beneficiari dell’intervento di finanziamento né tra gli esclusi a causa dell’esaurimento delle risorse- dice l’Adoc- Una situazione paradossale che non possiamo assolutamente permetterci e su cui chiediamo venga fatta piena luce da parte della nuova amministrazione nella persona del Sindaco, Riccardo Rossi, e dell’Assessore all’ambiente, Roberta Lopalco, in quanto sono molteplici gli interventi di bonifica effettuati su disposizione degli organi di controllo del territorio o su segnalazione diretta dei cittadini per importi di diverse decine di migliaia di euro annui”.

Tra i Comuni del brindisino destinatari del finanziamento troviamo Latiano al 31° posto in graduatoria con 49.940 euro ( 0 cofinanziamento), Ceglie Mess.ca con 50.000 euro ( 10440€ cofinanziamento), San Pancrazio Sal.no 9991 euro ( 500 euro cofinanziamento) e San Vito dei Nor.nni 40.000 (0 cofinanziamento). I Comuni non ammessi risultano essere Fasano, Francavilla F.na, Carovigno, Erchie e Villa Castelli.

BrindisiOggi