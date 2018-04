FRANCAVILLA FONTANA- Tentano di rubare un silos di acciaio , due in manette. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana coadiuvati da quelli della Stazione della stessa città, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Cosimo Di Cesaria, 44enne e Arcangelo Ciracì, 40enne, entrambi del luogo, per furto di un silos di acciaio. Gli arrestati dopo aver forzato la recinzione di un’azienda di Francavilla Fontana sottoposta a sequestro, si sono introdotti all’interno dell’area della stessa con un autocarro caricando il silos utilizzato per la raccolta di rifiuti organici, successivamente riconsegnato al legittimo proprietario. L’autocarro, proprietà di uno degli arrestati, è stato sequestrato. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari.

