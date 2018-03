Dopo il terremoto, la scuola di Musica “Frescobaldi” dona strumenti musicali a una scuola delle Marche

BRINDISI- La musica e la solidarietà seguono lo stesso spartito per la Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” che ha portato a termine una bella iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi. La scorsa settimana sono stati inviati presso l’Istituto comprensivo “Monsignor Paoletti” del Comune di Valfornace nelle Marche gli strumenti musicali acquistati grazie ad una raccolta fondi a sfondo benefico realizzata a dicembre 2017 dalla stessa Frescobaldi.

A seguito del terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016, i comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, in provincia di Macerata, sono stati completamente distrutti. Dalla successiva fusione dei due paesi è sorto il Comune di Valfornace con Sindaco Massimo Citracca. Lo scorso agosto, il gruppo industriale Salini-Impregilo ha costruito e donato una struttura scolastica in cui 120 piccoli studenti hanno potuto iniziare regolarmente l’anno scolastico 2017.18. Nello spirito della diffusione culturale e dello star bene con la Musica, anche la Scuola Frescobaldi di Brindisi ha voluto dare il suo contributo per la creazione di un laboratorio musicale per classi di 25 bambini. La presidente Angela Gianfreda si è recata personalmente sul posto per consegnare i pacchi contenenti: 4 metallofoni cromatici, 4 tamburelli, 2 tamburi a cordiera, 2 supporti per rullante, 2 triangoli con battente, una coppia di piatti sinfonici con manali, un piatto sospeso, un’asta reggi piatto, due coppie di clave legnetti Redwood, un cajon artigianale Cannalire (costruito appositamente), 4 flauti dolci e 3 coppie di bacchette in legno per tamburi e piatto sospeso.

“Nel periodo natalizio trascorso da pochi mesi abbiamo organizzato “Gli eventi della Cornucopia” – racconta il direttore della scuola brindisina Camillo Fasulo – attraverso 9 appuntamenti in cui i nostri allievi si sono esibiti dal vivo, è stata predisposta una raccolta di fondi che ha permesso l’acquisto degli strumenti. Il tutto è stato accolto con grande entusiasmo a Valfornace. Non possiamo che esserne soddisfatti”.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione della Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” che dal 1993 diffonde la cultura musicale utilizzando e collaborando con tutte le espressioni artistiche operanti nel territorio di Brindisi.

Oltre a far parte del circuito Yamaha Music School, la Scuola Frescobaldi è l’unica a Brindisi convenzionata con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di studi propedeutici all’ammissione allo stesso conservatorio.