Urne aperte sino alle 23: otto candidati per la presidenza della Puglia

BRINDISI – Urne aperte da questa mattina alle 7 per eleggere il presidente della Regione Puglia e il nuovo consiglio regionale. Si voterà sino alle 23. I seggi riapriranno domani lunedì 21 settembre. Lo spoglio partire dalle 15. In campo 8 candidati alla presidenza: l’uscente Michele Emiliano per il centrosinistra, appoggiato da 15 liste: Partito Animalista – Partito del Sud – Sud Indipendente – Con Emiliano – Partito democratico – Emiliano sindaco di Puglia – Senso Civico – Democrazia Cristiana – Sinistra Alternativa – Popolari con Emiliano – Italia in Comune – Puglia Solidale e Verde – Pensionati e Invalidi – I liberali – Partito Pensiero e Azione (Ppa); Raffaele Fitto per il centrodestra, con 5 liste: Fratelli d’Italia – Forza Italia – Lega – Nuovo Psi Udc – La Puglia Domani; Antonella Laricchia, 5Stelle con la lista civica Puglia Futura; Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri sostenuto Italia Viva – Scalfarotto Presidente – Futuro Verde; Mario Conca, con lista civica indipendente Cittadini pugliesi; Nicola Cesaria per la lista Lavoro, Ambiente e Costituzione; Pierfranco Bruni, lista Fiamma Tricolore e Andrea d’Agosto con Riconquistare l’Italia.

Nella provincia di Brindisi potrebbero essere eletti massimo cinque consiglieri regionali.

Nella provincia di Brindisi tornano al voto per il rinnovo dei governi cittadini cinque comuni: Latiano, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Erchie e Torchiarolo. Ceglie, Latiano e San Vito dei Normanni hanno più di 15mila abitanti, per loro è previsto il secondo turno di ballottaggio.