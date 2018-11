I vigili multano decine di automobilisti nei pressi nel cimitero,ma nessuno blocca i baby parcheggiatori

BRINDISI – Grande affluenza al cimitero di Brindisi nelle giornate di Ognissanti e dei defunti. In migliaia si sono recati per far visita ai propri cari, ma in tanti hanno trovato una brutta sorpresa sul parabrezza. Numerose le contravvenzioni elevate dalla polizia locale. Anche sugli stalli che normalmente sono adibiti a parcheggio, oggi non si poteva lasciare l’auto. E’ giusto che le norme vengano rispettate, così come il codice della strada. Mentre è meno giusto che la zona fosse piena di parcheggiatori abusivi, e questa volta si trattava di bambini. Il più grande avrà avuto 14 anni, ce n’erano almeno 5, alcuni piccolissimi, forse non avevano neanche 10 anni. Tutti a chiedere soldi in cambio della segnalazione di un parcheggio. Borsa a tracolla e giubbotto anti pioggia si dividevano le zone sino al quartiere Perrino, per portare a casa il guadagno della giornata.

