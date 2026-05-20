A rischio la chiusura delle postazioni del 118 in estate, intervenga la regione

BRINDISI – Il sistema dell’emergenza-urgenza nella provincia di Brindisi è a un passo dal collasso. A lanciare un grido d’allarme durissimo è la FP CGIL Brindisi, che denuncia come la stessa Sanitaservice ASL Brindisi abbia messo nero su bianco una realtà drammatica: la gravissima sofferenza organizzativa del servizio SET 118 che potrebbe portare alla chiusura temporanea di alcune postazioni strategiche durante i mesi estivi.

Una decisione che sarebbe stata concordata in una riunione dello scorso 16 aprile 2026 alla presenza della Direzione Generale dell’ASL BR e del direttore del Servizio 118, il dottor Massimo Leone, ma i cui dettagli emergono con chiarezza solo oggi.

La denuncia della FP CGIL non riguarda una semplice dinamica sindacale o una difficoltà interna, ma tocca direttamente la sicurezza della popolazione. Ridurre la rete territoriale dell’emergenza proprio nei mesi più caldi e critici dell’anno significa una sola cosa: meno tutele per la salute pubblica. “Si sta parlando del rischio concreto di riduzione della rete territoriale dell’emergenza sanitaria. Si sta parlando di ambulanze potenzialmente più lontane dai cittadini e di un aumento inevitabile dei tempi di soccorso.”

Nel mirino dei possibili tagli e del ridimensionamento dei presidi ci sarebbero territori chiave della provincia, tra cui: San Pietro Vernotico, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano e Brindisi

Il sindacato contesta duramente il tentativo di “normalizzare” l’idea che la carenza di personale debba tradursi nel taglio dei servizi essenziali, anziché pretendere assunzioni immediate e deroghe straordinarie come già avviene in altre province pugliesi.

Per la sigla sindacale, l’attuale situazione è l’avverarsi di uno scenario ampiamente previsto. Da anni la FP CGIL invia note, richieste di incontro e segnalazioni pubbliche, rimaste troppo spesso ignorate dai vertici aziendali.

Oggi, i lavoratori si trovano a dover gestire turni e carichi di lavoro insostenibili, mentre sui cittadini rischia di abbattersi il peso di anni di sotto-organico e assenza di programmazione. “Cosa deve ancora accadere prima che qualcuno intervenga realmente? Bisogna aspettare che un’ambulanza arrivi troppo tardi?” affonda il sindacato. “Il 118 non è un costo da comprimere. È il servizio che arriva quando la vita delle persone dipende da pochi minuti.”

La FP CGIL Brindisi rifiuta fermamente qualsiasi ipotesi di arretramento del servizio e lancia un appello accorato a tutti i Sindaci del territorio, chiamandoli a fare fronte comune per difendere il diritto alla salute delle proprie comunità.

Contestualmente, il sindacato chiede con carattere di assoluta urgenza un incontro formale con l’Assessore alla Sanità della Regione Puglia e un’assunzione di responsabilità diretta da parte del Direttore Generale dell’ASL, avanzando cinque richieste precise e non negoziabili: deroghe straordinarie e immediate al blocco delle assunzioni, avvio urgente delle procedure di reclutamento del personale, potenziamento strutturale degli organici, garanzie formali e scritte sul totale mantenimento della rete territoriale SET 118., tutela reale e concreta della sicurezza di operatori e cittadini.

La FP CGIL assicura che non resterà in silenzio davanti a quello che definisce uno “smantellamento progressivo” e promette battaglia per evitare che i minuti di attesa per un’ambulanza diventino troppi per poter salvare una vita.