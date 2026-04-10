Affidata la gestione di Cala Materdomini all’Ati con capofila Materia

BRINDISI – Affidata la gestione del compendio di Cala Materdomini. Nella mattinata di oggi alla presenza dei rappresenti degli operatori economici interessati, la Commissione giudicatrice nominata per l’espletamento della procedura a evidenza pubblica riguardo l’affidamento in concessione del compendio “Cala Materdomini-Bocche di Puglia” per la gestione di strutture per servizi di ristorazione e intrattenimento, ha comunicato gli esiti della valutazione delle offerte tecniche. Due quelle presentate: una dall’Ati con capofila “Materia” di Mauro D. S.a.s e composta da “Apunto Beach Srls”, “GVL Srls” e “Erm Consulting srls”, alla quale la Commissione ha attributo 87 punti;

l’altra dalla MONKEY di Cacciatore Lorenzo, alla quale sono stati attribuiti 69 punti. Il punteggio è scaturito dalla valutazione dei criteri della “Esperienza”, “Qualità dei servizi offerti complementari”, “Sostenibilità economica”, “Modello organizzativo”, Qualità dei servizi offerti dalla ristorazione. Questa

mattina, alla comunicazione degli esiti della valutazione delle offerte, era presente la Commissione, presieduta dal dott. Gabriele Falco e formata dall’arch. Francesca Pacella e dalla dott.ssa Francesca Andriulo, nonché i rappresentanti delle imprese.

“Nel ringraziare la Commissione giudicatrice e il Responsabile unico del procedimento per il lavoro svolto, intendo subito manifestare soddisfazione per il risultato raggiunto – ha detto l’assessore alla Programmazione economica e Gestione del patrimonio immobiliare, Caterina Cozzolino -. È ovvio che ci aspettiamo il rispetto degli impegni assunti e pertanto l’Amministrazione vigilerà sulla realizzazione della proposta progettuale e sugli obblighi dell’avviso pubblico”. “Ciò che maggiormente ci sta a cuore – ha

concluso – è la restituzione alla fruizione pubblica di un bene della comunità, che ha subito nel corso del tempo tanti atti vandalici”.

Una corsa contro il tempo quella dei neo gestori per ristrutturare tutto e partire con l’inizio della stagione estiva. Una speranza per Brindisi che da anni aveva visto vandalizzata e abbandonata la struttura pubblica, bigliettino da visita per i tanti turistico che si riversavano sul litorale nord.