Anche Mevoli va con Vannacci, così Futuro nazionale è il gruppo più grande al Comune

BRINDISI – Un ritorno nella destra sociale, più radicale, per il consigliere comunale Cesare Mevoli, ex segretario cittadino di Fratelli d’Italia, che da qualche tempo era passato nel gruppo misto. Arriva ufficialmente la sua adesione a Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. All’indomani dell’adesione dei tre ex di Forza Italia, Di Donna, Ciaccia, Tondi, arriva quella di Mevoli. Il gruppo di Vannacci nel Consiglio comunale di Brindisi conta 4 consiglieri, questo vuol dire che è il primo partito di maggioranza. Un unicum in Puglia. Forza Italia al momento ha solo tre consiglieri, visto che Lino Luperti non ha mai aderito al gruppo forzista, nonostante sia stato candidato alle regionali nella lista del partito di Berlusconi, e rappresenti questa forza politica come consigliere provinciale. Incoerenze e anomalie dell’attuale politica. Luperti infatti, restando nella sua attuale posizione può essere componente in tutte le commissioni consiliari del Comune e percepire il gettone di presenza. Mentre se dovesse aderire al gruppo dei forzisti, dovrebbe dividere la partecipazione con gli altri componenti. Anche Fratelli d’Italia dopo l’uscita di Mevoli e Quarta conta tre consiglieri, gli altri partiti ne hanno tutti meno.

Tornando a Mevoli, questi giustifica la sua adesione per esclusivi motivi politici. “Non ho concordato nulla, se non la voglia di poter lavorare politicamente in un ambiente sereno che ormai in Fratelli d’Italia a Brindisi, da lungo tempo, non è possibile rinvenire”. Poi un passaggio sul suo ex partito: “ormai piegato alla volontà di pochi”, dice. “La situazione di FdI di Brindisi città – continua – non poteva continuare a vedermi sodale con chi ha fatto del partito uno strumento di affermazione personale e con chi ha dimostrato di ignorare o non voler riconoscere nulla dei sacrifici fatti da generazioni di militanti”. Il consigliere comunale lamenta una progressiva marginalizzazione all’interno di Fratelli d’Italia. Annuncia la ratifica del Comitato costituente “Brindisi 1359”, progetto – che a suo dire – ha già raccolto l’adesione di numerosi militanti e simpatizzanti provenienti da Brindisi e dalla provincia.