Appia Brindisi Rugby va in serie B: grande festa a Sant’Elia

BRINDISI – L’Appia Brindisi Rugby batte il Trepuzzi Rugby per 30-5 nella finale playoff del girone Puglia-Calabria e conquista una storica, prima promozione in Serie B. Un traguardo assoluto e inedito per la palla ovale brindisina.

Avvio di match tirato, in cui si percepisce tutta la tensione di una finale secca. Le due compagini si studiano a lungo, consapevoli del peso specifico di ogni singolo pallone. È il Trepuzzi a muovere il tabellino, approfittando di un’Appia inizialmente troppo indisciplinata, e a portarsi in vantaggio.

I padroni di casa faticano a trovare il ritmo e pagano il nervosismo con due cartellini gialli comminati a Bonaparte e Ligorio.

Nonostante si ritrovi sotto nel punteggio e in inferiorità numerica, l’Appia riesce a scacciare i fantasmi, dimostrando la stoffa della grande squadra che ha dominato sin qui il campionato.

Ad inizio ripresa la panchina brindisina si muove per dare nuova linfa alla manovra: entrano Della Rosa e Orlandino rispettivamente per Ligorio e Mazzotta. Poco dopo, la rotazione delle forze fresche continua con gli innesti di Di Nunzio per Ferente e di Ragusa per Perrone.

I cambi producono subito gli effetti sperati e l’Appia Brindisi prende il largo grazie alla meta di un sontuoso Melacca, vero trascinatore del match e premiato a fine partita come MVP.

Il Trepuzzi accusa il colpo e perde lucidità, complice anche il cartellino giallo sventolato a Spedicato. Brindisi ne approfitta immediatamente e va ancora a segno: prima con la meta di Konaté, seguita poi dalla precisa trasformazione di un calcio di punizione da parte di Rosato.

A quindici minuti dal termine, lo staff tecnico brindisino completa le sostituzioni inserendo anche Calavita e Gonzalez. Nonostante il risultato sia ormai al sicuro, gli ultimi minuti mantengono alta la tensione agonistica, con l’arbitro costretto a estrarre altri due cartellini gialli proprio per il neoentrato Gonzalez e per Della Rosa.

A mettere il punto esclamativo sulla finale ci pensa un’altra travolgente azione di uno scatenato Melacca, che propizia la meta tecnica del definitivo 30-5.

Il tabellino

Risultato Finale: Appia Brindisi Rugby 30 – 5 Trepuzzi Rugby

Marcatori Brindisi: D’Oria (meta), Paiano (meta), Melacca (meta), Konaté (meta), Rosato (calcio di punizione), Meta Tecnica.

MVP dell’incontro: Melacca (Appia Brindisi)

Al triplice fischio finale dell’arbitro, il Campo di Sant’Elia si è trasformato in un vulcano di emozioni: un boato assordante, una pacifica invasione di campo e le lacrime di gioia di centinaia di tifosi accorsi a sostenere la squadra.

Una bellissima giornata di sport, caratterizzata da una cornice di pubblico straordinaria che ha spinto i ragazzi dal primo all’ultimo minuto. La promozione in Serie B non è solo il coronamento di una stagione perfetta, ma rappresenta il punto più alto mai raggiunto dal rugby a Brindisi: un giorno storico che proietta la palla ovale locale in una nuova, meritatissima dimensione.