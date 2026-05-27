Approvato il progetto preliminare della pista ciclabile che collega Carovigno a Torre Guaceto

CAROVIGNO – L’amministrazione comunale di Carovigno compie un nuovo passo verso la valorizzazione del territorio e della mobilità sostenibile. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto preliminare della pista ciclabile che collegherà il centro urbano di Carovigno alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, un itinerario ciclopedonale lungo circa 14,5 chilometri finanziato con un milione di euro nell’ambito del CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica.

L’opera rappresenta uno degli interventi più importanti sul fronte della sostenibilità ambientale e della valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio carovignese. Il percorso partirà da Carovigno, attraverserà il Santuario di Belvedere e proseguirà fino alla Riserva Naturale di Torre Guaceto, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, storia, sport e cultura.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’approvazione del progetto preliminare della pista ciclabile Carovigno-Torre Guaceto, un’opera strategica finanziata con un milione di euro che cambierà il modo di vivere e attraversare il nostro territorio”, dichiara il sindaco di Massimo Lanzilotti. “Parliamo di una delle ciclovie più significative della Puglia, capace di unire il centro urbano, il Santuario di Belvedere e la nostra meravigliosa Riserva di Torre Guaceto attraverso un percorso ad altissimo valore naturalistico e storico-culturale”.

Nei prossimi mesi saranno acquisiti tutti i pareri necessari per arrivare alla redazione del progetto esecutivo. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di appaltare i lavori entro dicembre 2026, con tempi di realizzazione stimati in circa sei mesi.

“La pista ciclabile sarà realizzata in parte su sede propria e in parte su sede stradale, garantendo un collegamento sicuro e suggestivo tra alcuni dei luoghi simbolo della nostra comunità”, prosegue Lanzilotti. “Sarà un’infrastruttura pensata per cittadini, famiglie, sportivi e turisti, che consentirà di vivere ancora più intensamente il nostro territorio, valorizzando la devozione verso il Santuario di Belvedere e facendo scoprire a tutti la straordinaria bellezza della Riserva Naturale di Torre Guaceto”.

L’amministrazione comunale guarda già oltre questo intervento. “Sono già in cantiere nuove idee e ulteriori percorsi complementari ad alto valore naturalistico. Continuiamo a lavorare con visione e concretezza per costruire una Carovigno sempre più sostenibile, attrattiva e connessa alla propria identità”, conclude il sindaco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici comunali, agli uffici e allo studio “rr.architetti e associati” per il lavoro svolto nella progettazione dell’intervento.