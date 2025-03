Asl, al via le procedure di stabilizzazione del personale

BRINDISI- Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia numero 19 del 6 marzo, con scadenza il 26 marzo, un avviso di stabilizzazione per il personale in servizio e non più in servizio nella Asl Brindisi, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto flessibile, assunto mediante manifestazioni d’interesse e procedure concorsuali, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 268, legge 234 del 30/12/2021.

L’avviso è rivolto al personale precario dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale e che abbia maturato entro la data del 31/12/2024 almeno 18 mesi di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31/1/2020 e il 31/12/2024.

La stabilizzazione sarà diretta per il personale assunto con procedura concorsuale e con contratto di lavoro subordinato (esempio: avviso pubblico per titoli) e indiretta, mediante colloquio, per il personale assunto attraverso avviso di manifestazione d’interesse con contratto di lavoro flessibile.

La procedura di stabilizzazione, a cura dell’Area Gestione del personale e dell’Unità operativa Concorsi, sarà espletata in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 ed è subordinata all’approvazione del piano da parte della Regione Puglia.