Auto ribaltata al rione Commenda, paura per una donna

BRINDISI- Auto ribaltata al rione Commenda di Brindisi, paura per una donna. E’ accaduto questa mattina in via Molise al rione Commenda di Brindisi, una donna alla guida della sua autovettura ha perso il controllo del mezzo capottando. La donna è rimasta incastrata nel veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi per aiutarla ad uscire dall’abitacolo. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale.

