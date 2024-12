“Brundisium in Xmas”, festa di Natale per i negozi del centro

BRINDISI- Nella mattinata dell’8 dicembre, il Centro prenderà vita animandosi con i mille colori del Natale, evento promosso dal Distretto Urbano del Commercio di Brindisi, una rete di intenti finalizzati alla rivitalizzazione del centro urbano che vede partecipi, con il supporto della Regione Puglia, il Comune di Brindisi e le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

La Manifestazione nasce dall’idea di accogliere il Natale in città, nell’area del Distretto, in un’atmosfera festosa tessuta intorno ad un clima di partecipazione generale che sappia condurre nell’evento operatori commerciali, cittadini e visitatori, delineando l’identità del centro come fulcro della vita cittadina.

Protagonista la meraviglia dei bambini che, con le loro famiglie, potranno assistere ai vari spettacoli messi a punto all’insegna del divertimento, del gioco e dello stare bene insieme in città.

Alle ore 10.30 in piazza Vittoria è fissato lo start della festa: si esibiranno i principali personaggi tratti dal mondo incantato delle favole per poi spostarsi lungo le vie dei negozi, animeranno il passeggio e le vetrine, creando simpatici effetti a sorpresa al ritmo di musica per stupire grandi e piccini. Nel frattempo lo spettacolo proseguirà, in pianta stabile, a piazza Vittoria fra giochi, animazione, foto, balli e tante sorprese, in compagnia di Babbo Natale e del suo iconico alter ego, il Grinch, mai stanco di tentare l’impresa impossibile di rovinare il Natale, che invece proseguirà con cascata di neve artificiale e maxi tombola a premi condotta da un presentatore d’eccezione a tema. L’allegra comitiva natalizia concluderà la mattinata radunandosi in Piazza Vittoria per i saluti finali. Inoltre l’evento sarà allietato dalla presenza delle calde e scoppiettanti note di una street band itinerante, regalando brio ed energia al viavai lungo le strade principali.

Oltre a dare ai cittadini e ai turisti la giusta e tradizionale atmosfera di festa, l’obiettivo è anche quello di consolidare l’attrattività della rete distributiva locale nel periodo degli acquisti natalizi.