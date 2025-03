Cavalli, carrozze e cavalieri per le vie di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO- L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino continua a valorizzare le antiche tradizioni e le attività che hanno segnato la storia della comunità.

Domenica 6 aprile, in collaborazione con la Scuderia Bellanova Gioacchino Srl, organizza la tradizionale sfilata di cavalli in onore di San Michele Arcangelo, dedicata quest’anno anche alla memoria del Parroco Arciprete don Tony Falcone.

L’evento inizierà alle 9:00 presso il Campo Sportivo, vicino alla dimora di Gioacchino. La partecipazione si preannuncia ancora più numerosa grazie all’adesione di molti proprietari di cavalli, pronti a offrire uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccoli.

Le scuderie provenienti da tutta la Puglia porteranno esemplari di diverse razze, accompagnati da cavalieri esperti, mastri sellai e palafrenieri. La sfilata attraverserà le vie del paese, arricchita dalla presenza di carretti e “traìni” dipinti a mano, simboli della tradizione locale.

I più giovani avranno l’occasione di osservare da vicino questi nobili animali e scoprirne l’importanza nella nostra storia e cultura. Davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, don Roberto Ligorio benedirà i partecipanti.

L’arrivo è previsto per le 12:30 in piazza Matera, zona 167, dove i cavalli verranno accolti con ammirazione. Sarà un momento speciale per rendere omaggio al Santo Patrono e ricordare don Tony Falcone, che negli anni ha sempre benedetto la sfilata davanti alla chiesa.

Un sentito ringraziamento alla famiglia Bellanova per l’impegno nell’organizzazione di questo straordinario evento.